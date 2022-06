Parkgebühren in Saalfelden rücken näher

Die Tarife sind festgelegt und die Parkautomaten ausgeschrieben. Nun soll der formelle Beschluss der Gemeindevertretung folgen.

In Städten von der Größe Saalfeldens mit seinen 17.000 Einwohnern müsse man mittlerweile in Europa fast überall Parkgebühren zahlen, sagt Ferdinand Salzmann, grüner Stadtrat in Saalfelden. Das sei ein Anschub für den öffentlichen Verkehr. Auch in Saalfelden ist die Zeit des kostenlosen Parkens im Zentrum wohl vorbei. Salzmann hofft, möglichst rasch.

Diskutiert wird seit vielen Jahren. 2020 beschloss die Gemeindevertretung einstimmig, die Parkgebühren bis 2022 einzuführen. Die gut 100.000 Euro für die Anschaffung von 14 Parkautomaten samt Sockeln ...