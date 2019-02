"Parkplatz bei Salzburger Festspielhaus um bis zu 100.000 Euro verkauft"

Nicht nur die Grund- und Mietpreise spielen verrückt, sondern in Einzelfällen auch die Preise für Tiefgaragenplätze, wie ein Experte berichtet.

Eigentlich ist Roland Wernik als Geschäftsführer der Salzburg Wohnbau primär Experte für den gemeinnützigen Wohnbau. Am Rande eines Medientermins sprach er aber auch über Auswüchse, die den Immobilienmarkt in Salzburg derzeit kennzeichnen.

Dass bisher noch nie dagewesene Höchstpreise für Grundstücke und Luxusmietwohnungen in besten Lagen gezahlt werden, ist bekannt. Wernik erzählte aber von einem Fall, wo ein kleines Vermögen für einzelne Tiefgaragenplätze bezahlt wurde: "Da wurden für Tiefgaragenplätze in Festspielhaus-Nähe in einer privaten Wohnanlage bei Verkäufen zwischen den Bewohnern Preise zwischen 60.000 und 100.000 Euro bezahlt."