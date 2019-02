"Parkplatz um bis zu 100.000 Euro verkauft"

Nicht nur die Grund- und Mietpreise spielen verrückt, sondern in Einzelfällen auch die Preise für Tiefgaragenplätze, wie ein Experte berichtet.

Eigentlich ist Roland Wernik als Geschäftsführer der Salzburg Wohnbau primär Experte für den gemeinnützigen Wohnbau. Am Rande eines Medientermins sprach er aber auch über Auswüchse, die den Immobilienmarkt in Salzburg derzeit kennzeichnen. Dass bisher noch nie dagewesene Höchstpreise für Grundstücke und Luxusmietwohnungen in besten Lagen gezahlt werden, ist bekannt. Wernik erzählte aber von einem Fall, wo ein kleines Vermögen für einzelne Tiefgaragenplätze bezahlt wurde: "Da wurden für Tiefgaragenplätze in Festspielhaus-Nähe in einer privaten Wohnanlage bei Verkäufen zwischen den Bewohnern Preise zwischen 60.000 und 100.000 Euro bezahlt." Dem Vernehmen nach sollen die Luxus-Stellplätze Teil einer Wohnanlage unweit des Rainbergs sein. Den Preis, um den man in Landgemeinden eine gebrauchte Garçonnière bekommt, charakterisiert der Immobilienexperte so: "Dort gibt es anscheinend keine Marktpreisbildung mehr, sondern für mich sind das ideelle Werte." Denn der Marktpreis für Tiefgaragenplätze liege bei maximal 50.000 Euro. Wernik betont aber auch, dass solche Preise nur für bestens ausgestattete Stellplätze zu erzielen seien: "Da müssen die Tiefgaragen schon eine besondere Höhe haben. Das Angebot muss sehr gering sein. Und die Ausführung muss fast schon die Qualität eines Wohnraums haben - also der Platz muss temperiert sein und in Teilbereichen kann sogar die Luftfeuchtigkeit so konstant gehalten werden, dass wertvolle Oldtimer nicht rosten." Denn wenn jemand Autosammler sei, würde der Preis für die Garage "nur mehr die Draufgabe sein".

Anzeige

Und wer zahlt solche Preise? "Da geht es um die Eigentümer sogenannter Venedig-Wohnungen, die nur, etwa von Festspielgästen, für ein bis zwei Tage pro Jahr bewohnt sind", sagt Wernik. Von dieser Kategorie im Luxussegment gebe es in der Landeshauptstadt aber wohl "nur zwischen 50 und 100 Wohnungen", schätzt er. Der Preistreiber sei hier München: "Und im Vergleich dazu haben wir noch viel Spielraum nach oben."

Für Alfred Denk, den Chef der Parkgaragengesellschaft, die die nahe Mönchsberggarage erweitern will, sind solche Preise "Liebhaberei. Im Jahr kann man rund 3000 Euro pro Tiefgaragenplatz an Miete erzielen - 4000 Euro, wenn er sehr gut gelegen ist." Auf 20 Jahre gerechnet seien die 100.000 Euro "deutlich über dem Marktpreis. Das ist irrational." Denn im Bau koste so ein Platz maximal 30.000 Euro.

Auch für Bgm. Harald Preuner (ÖVP) ist so ein Preis nicht nachvollziehbar: "Das macht keinen Sinn. Aber ein paar Spinner gibt es immer und überall." Planungsstadtrat Johann Padutsch (Bürgerliste): "In Salzburg ist derzeit preislich offenbar alles möglich."