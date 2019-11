Parteifreie gewannen bei Pflichtschullehrern klar

Die Personalvertretungswahlen der Bundesbediensteten und Landeslehrer sind geschlagen. Während in den meisten Dienststellen die Traditionsparteien vorherrschen, erreichten bei den Pflichtschullehrern auf Landesebene neuerlich die Parteifreien Gewerkschafter um Sigi Gierzinger klar die absolute Mehrheit - mit 63,9 Prozent der Stimmen. Das bedeute ein Plus von rund drei Prozentpunkten und weiterhin fünf der sieben Mandate im Zentralausschuss. Die Christgewerkschafter legten von einem auf zwei Mandate zu. Die Grünen (bisher ein Sitz) sind nicht mehr vertreten.

In den Bezirken holten sich die Parteifreien (PFG) laut Gierzinger den Vorsitz in fünf von sechs Dienststellenausschüssen (bisher zwei). "Bei meiner achten und letzten Wahl mit meinem hervorragenden Team derart gut abzuschneiden macht mich überglücklich", sagt der Lehrergewerkschafter. Die vielen Lehrerinnen und Lehrer hätten klar gezeigt, "dass sie eine parteifreie Personalvertretung und auch Gewerkschaft wollen". Gierzinger will im Herbst 2023 dann 62-jährig in Pension gehen.

Insgesamt sind die Christgewerkschafter (ÖAAB/FCG) klarer Wahlsieger. ÖAAB-Landesobmann Karl Zallinger hebt besonders Erfolge bei Polizei, Bundesheer und in der Unterrichtsverwaltung hervor. Zufrieden sind auch die Freiheitlichen mit insgesamt 28 Prozent bei der Exekutive (Polizei und Justizwache).