Parteivorstand tagt: Salzburger SPÖ entscheidet über neuen Chef

Nach sieben Jahren übergibt Walter Steidl den Parteivorsitz. Ein junger, bislang politisch unbekannter Kommunalpolitiker soll das Ruder übernehmen.

Um 15 Uhr präsentiert die SPÖ in der Bayerhamerstraße offiziell den neuen Parteichef. Zuvor um 13 Uhr tagt der Parteivorstand und fällt den Beschluss. In den vergangenen Tagen waren zwei Namen genannt worden: Der 33-jährige Vizebürgermeister von Neumarkt, David Egger. Und die 44-jährige Nationalratsabgeordnete aus Bürmoos, Cornelia Ecker.

Es gilt als so gut wie sicher, dass Steidl den Parteigremien David Egger als seinen Nachfolger vorschlägt. Der Flachgauer ist politisch weitgehend unbekannt. Seit 2014 sitzt er für die SPÖ in der Neumarkter Gemeindevertretung. Im Vorjahr kandidierte er mit dem "Team David" für das Bürgermeisteramt und ist seither Vizebürgermeister. Egger war die letzten fünf Jahren beruflich als Moderator von Events und Sportveranstaltungen unterwegs. Zudem arbeitet er im Red Bull Media House als "Content-Manager". Egger absolvierte den Lehrgang für Sportjournalismus und war danach bei mehreren Salzburger Medien tätig. Ein kurzes Gastspiel hatte er auch in einem roten Regierungsbüro, als er 2012 zwei Monate als Assistent des Pressesprechers des damaligen LH-Stv. David Brenner arbeitete. David Egger stammt aus sozialdemokratisch geprägtem Haus. Bereit sein Vater war von 1994 bis 2012 Gemeindevertreter in Neumarkt.

Fest steht, dass es auch eine neue Parteistruktur für die SPÖ geben wird. Egger wird einen neuen Landesgeschäftsführer brauchen. Hannes Mathes, den Steidl 2016 installiert hat, verlässt die Parteigeschäftsführung. Egger soll mit einem neuen Team starten.

Walter Steidl, der die Partei nach dem Finanzskandal 2013 in höchster Not übernommen hatte, soll noch vor dem Sommer aus dem Landtag ausscheiden. Steidl geht in Pension. Damit braucht die Partei auch einen neuen Klubchef. David Egger kann diese Funktion aber nicht übernehmen. Er kann nicht in den Landtag einziehen, denn dazu hätte er bei der Landtagswahl 2018 auf einer SPÖ-Landes- oder Bezirksliste kandidieren müssen.

Die bisherigen SPÖ-Chefs in Salzburg:

1945-1966: Franz Peyerl

1966-1978: Karl Steinocher

1978-1984: Herbert Moritz

1984-1990: Wolfgang Radlegger

1990-2001: Gerhard Buchleitner

2001-2013: Gabi Burgstaller

2013-2020: Walter Steidl