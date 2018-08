Die Landeskliniken wollen noch heuer die Allgemeinmediziner-Ambulanz eröffnen - um Notfälle von nicht-akuten Fällen zu trennen. Denn die Hälfte der Patienten, die in die Notaufnahme kommt, würde eigentlich in die Ordination ihres Hausarztes gehören.

35.254 Patienten - so viele strömten im Vorjahr in die Notaufnahme für Erwachsene im Uni-Klinikum Salzburg. Im Schnitt kamen an einem Montag 108 Patienten. Spitzentag in der Notaufnahme war der 12. Juni 2017, da wurden sogar 157 Patienten gezählt.