PCR-Testssystem in Schulen zusammengebrochen: Salzburger Labor spricht von "Datenbankproblemen"

Eine ARGE um zwei Salzburger Labors konnte die erste Runde der PCR-Tests nicht auswerten. In den Schulen wir nun wieder einmal improvisiert.

Ein Wechsel des Anbieters bei den Coronatests in den Schulen brachte nun erneut Startschwierigkeiten mit sich. Und diese dürften noch erheblicher sein als bei der Einführung der Gurgeltests zu Schulbeginn im Herbst.

Das Tauernklinikum Zell am See hatte sich mit der Thalgauer Firma Procomcure sowie einem Wiener und einem Grazer Labor zur Bietergemeinschaft ARGE für molekulare Diagnostik zusammengeschlossen und vor Weihnachten als Bestbieter den Zuschlag für die PCR-Tests in allen Österreichischen Schulen ausgenommen von Wien bekommen.

...