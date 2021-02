Pensionsanspruch für verurteilte Politiker? VfGH beschäftigt sich mit Causa Heinz Schaden

Dem Salzburger Ex-Bürgermeister wurde der Ruhebezug nach seiner rechtskräftigen Verurteilung im Swap-Prozess massiv gekürzt. Nun müssen die Höchstrichter über seine Beschwerde entscheiden. Ebenfalls anhängig: Zwei Verfahren zu Zweitwohnsitzen in Salzburg.

In den kommenden drei Wochen berät der Verfassungsgerichtshof in seiner März-Session in rund 350 Fällen. Dabei werden auch zwei größere Fälle aus Salzburg behandelt.

In einem Fall geht es um den Pensionsanspruch von strafgerichtlich verurteilten Politikern. Hintergrund ist das Swap-Urteil aus 2017 bzw. die Bestätigung durch den Obersten Gerichtshof 2019. Sowohl Ex-Bürgermeister Heinz Schaden als auch der mittlerweile verstorbene Othmar Raus verloren daraufhin ihre Pension, der Ruhebezug erlosch somit, weil eine Überstellung in das ASVG-System für ehemalige Politiker ...