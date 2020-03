Zur Eröffnung des neuen Verbindungstrakts zwischen den Volksschulen Maxglan I und II wurden die Kinder zu Müllprofis ausgebildet.

250 Kinder besuchen die Nachmittagsbetreuung in den benachbarten Volksschulen Maxglan I und II in Salzburg. Die Zahl der Anmeldungen steigt von Jahr zu Jahr. Nun hat die Platznot bei der Betreuung am Nachmittag ein Ende: Am Montag wurde der neue ...