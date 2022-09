Personal für Kinderbetreuung fehlt: Anbieter zieht in der Stadt Salzburg die Notbremse

Die Koko GmbH will wegen des Personalmangels einen von zehn Standorten in der Stadt schließen. Die Ankündigung befeuert einen rot-pinken Politstreit um die Kinderbetreuung.

Für die Eltern von 20 Kindern, die in der "Rappelkiste" der Koko GmbH in der Bessarabierstraße in Liefering betreut worden sind, gab es am Donnerstag unerfreuliche Nachrichten. Die Geschäftsführer Wolfgang Gallei und Eva Goetz informierten die Betroffenen darüber, dass die Einrichtung Ende Dezember geschlossen wird. Das Personal wird ab Jänner 2023 in die Einrichtung "Forelle" in die Eugen-Müller-Straße verlegt, wo auch die Kinder weiter betreut werden sollen.

Hintergrund ist ein Mangel an Fachkräften. Es sei nicht neu, dass ...