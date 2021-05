Personalkarussell in der Kirche dreht sich

Es kommt ein neuer Tourismus-Seelsorger und das "Rupertusblatt" erhält eine neue Chefredakteurin. Auf der anderen Seite gehen etliche Pfarrer in Pension.

Mit Ernst Wageneder kommt im Herbst ein Oberösterreicher in die Erzdiözese. Der 51-Jährige ist seit 2005 Pfarrer in Mondsee und wird sich an seiner neuen Wirkungsstätte um Themen wie Tourismus und Wallfahrt kümmern. Wageneder, der aus Gampern (OÖ) stammt, wird etwa das Gästemanagement im Salzburger Dom übernehmen. Dazu gehören auch die Eintrittsgelder für den Dom. Sie waren eigentlich ab 2021 vorgesehen, wurden aber aufgrund der Pandemie noch nicht eingeführt.

Zudem wird Wageneder den Studienlehrgang "Pastorale Innovation" leiten. Er ...