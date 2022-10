Personalmangel bei der Polizei: Dienststelle in Zell am See geschlossen

In Zell am See ist die Polizeidienststelle geschlossen. Der Arbeitsort sei für junge Beamten kaum attraktiv. Die Stadtgemeinde versucht nun, ältere Bundespolizisten zu finden.

SN/SW/Erwin Simonitsch Die Stadtpolizisten sind abgewandert – zur Bundespolizei, wo es bessere Karrierechancen gibt.