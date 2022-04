Personalmangel in Kindergärten: Lösung für geschlossene Einrichtung in Aigen gefunden

Am Dienstag nach Ostern soll der Kindergarten in Salzburg-Aigen wieder öffnen. Das langfristige Problem des Personalmangels ist damit aber nicht behoben.

Österreichweit kämpfen Kindergärten mit Personalmangel. In Salzburg musste in der vergangenen Woche sogar eine Einrichtung komplett schließen: Im städtischen Kindergarten in Aigen stand keine einzige Pädagogin mehr zur Verfügung. Zur angespannten Personalsituation kamen krankheitsbedingte Ausfälle hinzu. Eltern gingen auf die Barrikaden - 3246 Personen unterschrieben mittlerweile eine eigens eingerichtete Petition für bessere Arbeitsbedingungen in Kindergärten. Eltern und Pädagogen warfen der Stadt vor, nicht rechtzeitig reagiert und damit die Schließung des Kindergartens herausgefordert zu haben.

...