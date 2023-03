"Konkurrenzdruck um Personal": Kindergarten Seeham wirbt um Pädagoginnen

Seeham sucht händeringend Fachpersonal für das Kinderhaus,andere Gemeinden bieten "Zuckerl" für ihre Mitarbeiter. Die Kritik am Gratiskindergarten wächst.

Ivana Popovic, Ingrid Weiser und Verena Huber suchen Personal für das Kinderhaus in Seeham.

"Machen statt jammern. Das ist unsere Devise", sagt Ingrid Weiser. Sie ist Leiterin im Kinderhaus Seeham und sucht dringend Personal.

Am Mittwoch um kurz nach 7 Uhr stand Weiser mit zwei Mitarbeiterinnen in der Salzburger Schwarzstraße, um Flyer an die Schülerinnen und Schüler der Privaten Bildungsanstalt für Elementarpädagogik (BAfEP) zu verteilen. "Wir suchen ab Herbst vier Pädagoginnen, sonst können wir die zwei neuen Gruppen, eine Kindergarten- und eine Kleinkindgruppe, nicht besetzen."

Der Personalmangel in Kinderbetreuungseinrichtungen bringt ...