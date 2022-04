Personalmangel: Stadt Salzburg könnte im Herbst Gruppen in Kindergärten schließen

Nach der Schließung eines Kindergartens erreichte eine Petition große Resonanz. In der Stadt überlegt man, wie mit Personalmangel umzugehen ist.

Der Kindergarten ist zu, jetzt ist Carina Ertl mit ihrer Tochter Charlotte sehr oft auf dem Spielplatz in ihrer Siedlung in Salzburg-Aigen. Seit die Eltern des Kindergartens in Aigen am Sonntag erfuhren, dass die Einrichtung aus Personalmangel und wegen vieler Krankenstände bis Ostern zusperren muss, hat sich viel getan. Die Petition für bessere Arbeitsbedingungen für Pädagoginnen, die Ertl gemeinsam mit anderen Eltern aufgesetzt hatte, hat großes Echo erzeugt. Bis Donnerstag gab es 2700 Unterzeichner, 18 Elternbeiräte von städtischen Kindergärten haben ...