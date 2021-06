Personalmangel: Zwei von drei Pflegekräften in den SALK leiden unter Zeitdruck

Die Salzburger Arbeiterkammer wiederholte eine Umfrage aus dem Jahr 2018. Das Ergebnis war nun fast ident wie vor drei Jahren.

1188 Mitarbeiter der Salzburger Landeskliniken (SALK) beteiligten sich an einer Umfrage der Salzburger Arbeiterkammer zu ihren Arbeitsbedingungen. Es waren größtenteils dieselben Fragen, die bereits im Jahr 2018 den SALK-Mitarbeitern gestellt worden waren. Damals sprach die AK von einem alarmierenden Ergebnis. Drei Jahre später habe sich an den Antworten kaum etwas geändert, sagt Eva Zeglovits vom Institut für Empirische Sozialforschung (IFES), die die Umfrage durchgeführt hat. "An oberster Stelle nannten die Befragten, dass sie durch Zeitdruck und Stress besonders belastet sind. ...