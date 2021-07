Personalnot in Kindergärten: "Männer für Beruf begeistern"

Allein in den städtischen Kinderbetreuungseinrichtungen in Salzburg fehlen derzeit 30 Fachkräfte. Der Personalmangel macht auch privaten 'Trägern zu schaffen.

Das Problem ist nicht neu, wird aber von Jahr zu Jahr drängender. "Es wird für Kindergärten immer schwieriger, ausreichend qualifiziertes elementarpädagogisches Personal zu finden", sagt Salzburgs Vizebürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ). Ähnlich wie in der Pflege zeichne sich ein Personalnotstand ab, und das trotz steigender Ausbildungszahlen. Es würden immer mehr Fachkräfte gebraucht, weil der Bedarf berufstätiger Eltern nach Betreuung steige, außerdem seien viele Einrichtungen immer länger geöffnet.

Der Personalmangel betreffe öffentliche und private Träger gleichermaßen, sagt Auinger. Er trat am Donnerstag mit AK-Präsident Peter Eder und Erwin Konjecic, dem Schulamtsdirektor der Erzdiözese, an die Öffentlichkeit. "Wir suchen für unsere 21 Kinderbetreuungseinrichtungen zwölf Fachkräfte in Voll- und Teilzeit", sagt Konjecic. Neun Einrichtungen würden eingruppig geführt. "Im schlimmsten Fall müssen sie vorübergehend oder ganz geschlossen werden."

In den 34 Kindergärten, 13 Horten und drei Kleinkindgruppen der Stadt Salzburg sind 380 Stellen zu besetzen. "Derzeit fehlt Personal für 30 Stellen", betont Monika Baumann, die Leiterin des Kindergartenreferats. Begehrt seien gruppenführende Kräfte. Derzeit dürften nur Absolventen der Privaten Bildungsanstalt für Elementarpädagogik (BAfEP) eine Gruppe führen.

Der Zugang zur Ausbildung müsse für Umsteiger, die sich im zweiten Bildungsweg für den Beruf entscheiden, erleichtert werden, fordern Eder und Auinger. Für Fachkräftestipendien müsse der Bund Geld lockermachen. Das Bachelorstudium für Elementarpädagogik an der Pädagogischen Hochschule müsse für alle Maturanten geöffnet werden, nicht nur jene der BAfEP. Zudem müsse der Bund auch in Salzburg einen Hochschullehrgang ermöglichen. Die Kollegs gehörten ausgebaut und die Lehrpläne für Männer attraktiver gemacht. Während der Pandemie hat sich etwa der 23-jährige Koch Patrick Schrattenecker entschlossen, der Gastronomie den Rücken zu kehren. Nach einem Praktikum in einem Kindergarten machte er die Studienberechtigungsprüfung und besucht nun neben seiner Arbeit als Kindergartenhelfer das BAfEP-Kolleg.

Das Interesse an der Ausbildung sei hoch, sagt Konjecic. "Die BAfEP könnte doppelt so viele Bewerber aufnehmen." Die Erzdiözese wird die Schule, die derzeit noch in der Schwarzstraße in Salzburg angesiedelt ist, auf dem Gelände des Borromäum neu bauen und betreiben. Geplant ist zusätzlich ein Tageskolleg, in dem der Unterricht an drei Tagen in Präsenz und an zwei Tagen durch Fernunterricht stattfindet.