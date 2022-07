Personalnot in privatem Seniorenheim in Salzburg: Bewohner sollen in andere Bundesländer

Die Senecura will künftig nur noch zwei der drei Wohnbereiche nutzen. Dazu müssen einige Bewohner siedeln. Man hat ihnen auch Angebote gemacht, in andere Bundesländer zu gehen.

Nach dem Besuch einer Kommission der Volksanwaltschaft in einem Seniorenwohnheim der Senecura in Salzburg-Lehen spitzt sich die Situation in der Einrichtung offenbar weiter zu. Laut SN-Informationen soll es Pläne der Senecura geben, Bewohner in Einrichtungen in der Obersteiermark in der Nähe von Leoben zu verlegen. Es sollen auch schon Bewohner gefragt worden sein.

Die Senecura weist auf einen schrittweisen Prozess der Reorganisation hin, um die Betreuungsqualität angesichts des Personalmangels aufrechtzuerhalten. Ziel sei es, dass man die Betreuung auf ...