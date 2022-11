Personalnotstand im Klassenzimmer: Pensionierte Pädagogen fordern mehr Geld bei Wiedereintritt

Zahlreiche pensionierte Pädagoginnen und Pädagogen sind nicht abgeneigt, wieder in die Schule zurückzukehren, um die Personalnot zu lindern. Jedoch nur dann, wenn eine faire Entlohnung in Aussicht gestellt werde, so die Forderung.

SN/nuthawut - stock.adobe.com Pädagoginnen und Pädagogen, die neben der Pension im Schuldienst arbeiten, werden meist keine Dienstjahre angerechnet.