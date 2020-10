Personelle Weichenstellung bei den Salzburger Grünen: 33-Jähriger wird neuer Geschäftsführer

Simon Heilig-Hofbauer folgt Rudi Hemetsberger nach. Das hat der Landesausschuss am Freitagabend beschlossen.

Der erweiterte Landesvorstand der Salzburger Grünen trat am späten Freitagnachmittag für eine personelle Weichenstellung zusammen. Denn der seit 2009 amtierende Parteigeschäftsführer, Rudi Hemetsberger, wird künftig in die oberösterreichische Landespolitik einsteigen und im kommenden Jahr bei der Landtagswahl in Oberösterreich antreten. Seinen Posten als Parteigeschäftsführer der Grünen in Salzburg wird der Atterseer daher im Dezember abtreten.

Vier Kandidaten hatten sich für den Job beworben. Der Favorit stand freilich schon vor Wochen fest. Landtagsabgeordneter Simon Heilig-Hofbauer hatte sich als Hemetsbergers ...