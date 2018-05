Peter Iwanoff: "Die Neos sind die wildere ÖVP"

ÖVP-Gemeinderat Peter Iwanoff (70) ist für markige Sprüche bekannt. Er wünscht sich ein Umdenken bei der Bürgerliste in der Verkehrspolitik. Zudem hat er hat ein großes Ziel für seinen Stadtteil Liefering.

Redaktion: Als passionierter Autofahrer haben Sie stets scharfe Kritik an Verkehrsstadtrat Johann Padutsch geübt. Was soll seine Nachfolgerin Martina Berthold anders machen?

Peter Iwanoff: Der größte Feind der Bürgerliste ist das Auto. Hier muss generell ein Umdenken stattfinden. Es müssen sämtliche Behinderungen für die Autofahrer zurückgenommen werden. Wir brauchen zum Beispiel wieder mehr Busbuchten und keine Haltestellen direkt auf der Straße, die für Staus sorgen. Die Mönchsberggarage gehört ebenfalls ausgebaut. Ich habe Johann Padutsch trotz aller Kritik immer für einen integren Politiker gehalten.

Andere Städte gehen einen anderen Weg und verbannen den Individualverkehr zunehmend aus den Zentren. Warum nicht auch Salzburg?

Der Unterschied ist, dass wir uns in Salzburg im Gegensatz zu anderen Städten flächenmäßig nicht so ausbreiten können. Wir haben zum Glück einen Berg, in dem wir die Autos verschwinden lassen können. Ich bin generell gegen Verbote. Wir haben ein gutes Radnetz, das zunehmend ausgebaut wird. Die U-Bahn wird auch kommen. Man könnte, um für eine Entlastung zu sorgen, ja auch dezentralisieren, dass man zum Beispiel das Finanzamt in einen anderen Ort gibt.

Als Stadtteilobmann haben Sie viel für Liefering getan, was fehlt noch?

Wir brauchen in Liefering unbedingt ein Vereinshaus für alle Vereine. Die Musikabteilung platzt aus allen Nähten. Wir brauchen Räume zum Proben und um Sachen abzustellen. Das Fischerhaus ist zu klein. Derzeit sind wir auf der Suche nach einem geeigneten Platz.

Nach dem Erfolg der Neos bei den Gemeinderatswahlen 2014 meinten Sie, dass die Leute auch einen Hydranten gewählt hätten. Sind Sie überrascht, dass die Partei nun auch im Land punkten konnte?

Ja, ich bin überrascht. Ich kann diese Partei nur schwer einordnen. Die Neos sind die wildere ÖVP. Liberal und doch konservativ. Es sind Sachen dabei, die wir uns nicht trauen würden. Zum Beispiel Kollegen gleich anzuzeigen, statt vorher persönlichen Kontakt zu suchen.