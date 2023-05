Petition gegen die Budgetkürzung des 5020-Festivals: Junge steigen auf die Barrikaden

Jusos, Studenten und Schüler sammeln Unterschriften für den Erhalt der Jugendkultur.

"Die Kürzung des Budgets für das 5020-Festival ist eine klare Botschaft an die Jugend. Für Schwarz und Blau hat ihre Kultur keine Priorität", so Gemeinderat Vincent Pultar (SPÖ). Gemeinsam mit der Sozialistischen Jugend (Jusos), dem Verband Sozialistischer Studenten (VSStÖ) und der Aktion kritischer Schülerinnen und Schüler (AKS) hat die SPÖ eine Petition für mehr Jugendkultur gestartet.

Stadt ist nicht attraktiv für junge Menschen

Geht es nach ihnen, sollen das Kaiviertelfest sowie das 5020-Festival (ohne Kürzungen) gefördert werden - und auch mehr: "Die Budgetkürzung ist das Salz in der Wunde. Salzburg rühmt sich ständig als Kulturstadt. Wenn man sich aber das Angebot ansieht, merkt man, dass wenig auf junge Menschen ausgelegt ist" so Sade Soyoye (Jusos). Die Stadt sei nicht attraktiv genug für junge Generationen, sodass die verstärkt wegziehen. Das 5020-Festival sieht die rote Fraktion wegen seiner Niederschwelligkeit als Meilenstein an.

Stadtchef reagiert gelassen

Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) sieht der Petition gelassen entgegen. Eine Zeit lang stand zur Debatte, dass der Veranstalter des 5020-Festivals auch das Kaiviertelfest übernimmt, wodurch Preuner seine Entscheidung begründet. "Die Betreiber in der Linzer Gasse haben für ihr Fest genug Mittel aufgebracht. Ihnen gegenüber wäre es unfair, wenn wir nicht umgeschichtet hätten."

Altstadtverband ist Angebot für junge Menschen wichtig

Auch der Altstadtverband stand in der Jugenddebatte bereits öfter in der Kritik. GF Sandra Woglar-Meyer erklärt dazu: "Bei unseren Veranstaltungen haben wir Programmpunkte, die speziell auf die Jungen ausgerichtet sind. Wir hängen nicht mit den Festspielen zusammen und wollen ein interessantes Angebot für alle schaffen."