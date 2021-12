Petition und Fackelmarsch für die Pflege in Salzburg: AK fordert 100 Millionen Euro

Bei der Protestaktion wurde auf den Pflegemangel aufmerksam gemacht. 13.000 unterschrieben eine Petition mit den Forderungen von Gewerkschaft und Arbeiterkammer.

13.000 Personen unterzeichneten eine Petition von Arbeiterkammer und Gewerkschaft, die bessere Bedingungen für Pflegekräfte in Salzburg fordert. Am Mittwoch übergaben Vertreter von Arbeiterkammer und Gewerkschaft die Petition an die Spitzen der Salzburger Landespolitik. Davor gab es am Dienstagabend einen großen Fackelmarsch um auf die Forderungen aufmerksam zu machen.

Es sollte ein stiller, aber sichtbarer Protestmarsch werden: Der Österreichische Gewerkschaftsbund lud für Dienstagabend zu einem Fackelmarsch, um auf dringend nötige Reformmaßnahmen im Pflegebereich aufmerksam zu machen. Der Protestzug startete ...