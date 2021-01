Petra Juhasz "live und direkt": "Sehe es als moralische Pflicht, sich impfen zu lassen"

Salzburgs Landessanitätsdirektorin spricht über das Hin und Her rund um den Impfstart, die Impfskepsis auch im medizinischen Personal und erklärt, warum sie selbst noch nicht geimpft ist.

Zur Premiere des neuen SN-Talkformats "live und direkt" war am Montagabend Salzburgs Sanitätsdirektorin Petra Juhasz zu Gast im SN-Saal. Im Interview mit Chefredakteur Manfred Perterer sprach sie unter anderem über das Hin und Her zum Impfstart. Laut Juhasz wäre es sinnvoll gewesen, den ursprünglich angepeilten Impfstart am 12. Jänner einzuhalten: Man müsse ja auch bedenken, dass die nun geimpften Personen auch eine zweite Impfdosis benötigten. Zudem sei es nicht einfach, den Impfstoff zu handhaben, sagt Juhasz. "Er ist nur einen begrenzten Zeitraum haltbar. Zudem ist er nur in Mehrdosengebinden erhältlich. Ich brauche immer fünf bis sechs Personen an einem Ort, um mit dem Impfen beginnen zu können."

Dass zum Start auch Personen geimpft worden seien, die nicht auf dem Impfplan stünden, sei nicht weiter problematisch, da vom Bund ja zugesagt sei, dass es für alle Personen eine Impfung geben werde, die eine möchten. Den jüngsten Ausbruch in einem Seniorenwohnheim in Salzburg-Aigen hätte man auch mit einer etwas früheren Impfung nicht verhindern können, sagt Juhasz. "Wir haben nicht so viele Dosen, dass alle bereits durchgeimpft sein könnten. Und wir haben gar nicht die Chance, dass diese Personen bereits die zweite Dosis hätten bekommen können. Hinterher ist man immer gescheiter."

Immer wieder erreichen auch die SN Anfragen von Personen aus der Risikogruppe, die fragen, wie sie denn nun zu einer Impfung kämen. Solche Anfragen gebe es auch in der Sanitätsdirektion viele, sagt Juhasz. Derzeit seien hier noch Fragen offen, aber man sei dabei, das zu klären. Ihre Mitarbeiter seien dabei, das zu organisieren. Sobald es hier eine klare Strategie gebe, werde diese auch kommuniziert.

Von der Variante, dass man vorerst allen Personen nur eine Impfdosis geben soll, um schnell möglichst viele Personen zumindest teilweise zu immunisieren, hält Juhasz wenig: Hier gebe es zu wenige Erfahrungen, es sei vor allem bei der vulnerablen Gruppe nicht klar, wie gut ihr Impfschutz dann wirklich sei.

Prinzipiell hoffe Juhasz schon, dass man nun schnell die Hochrisikogruppe durchimpfen könne und mit der zweiten Phase der Impfung im Februar oder März beginnen könne.

Es sei auch Juhasz klar, dass man bei den vielen Skeptikern der Impfung noch Überzeugungsarbeit leisten müsse. Bei den deklarierten Impfgegnern werde man nicht viele Chancen haben, trotzdem sei es wichtig, gut aufzuklären. Die große Impfskepsis auch beim Pflegepersonal sei insofern verständlich, als es derzeit noch nicht klar sei, ob eine Impfung auch davor schütze, dass die Krankheit weiter übertragen werde. "Wenn das einmal klar ist, würde ich es als moralische Pflicht sehen, dass man sich impfen lässt, wenn man in diesem Bereich arbeitet."

Derzeit gebe es intensive fachliche Diskussionen darüber, ob Personen, die die Krankheit bereits durchlebt hätten, ebenfalls allen Einschränkungen unterliegen müssten, sagt Sanitätsdirektorin Petra Juhasz. Vonseiten der Behörde würden Personen mit überstandener Krankheit jedenfalls drei Monate lang anders behandelt. Ganz sicher sei es aber noch nicht, ob und wie lang man gegen eine neuerliche Ansteckung immun sei.

Entgegen mancher Strategen, die sagen, dass die Impfung zentral ausgerollt werden müsse, sind nun die Länder für die Durchimpfung zuständig. Für Juhasz ist das insofern auch sinnvoll, weil die Bundesländer auch topografisch unterschiedliche Voraussetzungen hätten. So müsse man eine Impfung in einem entlegenen Tal anders organisieren als im städtischen Bereich.

Vom Bund gebe es aber klare Regeln für die Impfung, sagt Petra Juhasz. Die niedergelassenen Ärzte würden eine Priorisierungsempfehlung des Bunds bekommen. Das Pflegepersonal stehe hier auch ganz oben. Sie selbst sei noch nicht geimpft, sagt die Landessanitätsdirektorin. Da sie selbst keinen Patientenkontakt habe, habe sie hier keine Priorität. "Ich werde mich natürlich impfen lassen, wenn ich drankomme."

Quelle: SN