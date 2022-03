Pfarrgemeinderatswahl: 382.000 Wahlberechtigte, viele Briefwähler

Am Sonntag wurden - so wie zuletzt im März 2017 - in allen rund 3000 Pfarren Österreichs die Pfarrgemeinderäte gewählt; wahlberechtigt sind alle Katholiken, die mit 1. Jänner 2022 das 14. Lebensjahr vollendet haben.

In der Erzdiözese Salzburg (210 Pfarren) waren 382.158 Kirchenmitglieder (davon 106.438 im Tiroler Teil) wahlberechtigt. 2017 lag die Wahlbeteiligung bei 18 Prozent. Heuer ist laut Klaudia Achleitner, Pfarrgemeinderats-Referentin der Erzdiözese, die Wahlbeteiligung weiter zurückgegangen: "Landesweit lag sie, Stand Sonntagabend, bei rund 14 Prozent. Aber ...