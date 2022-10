Pflege in Salzburg: Alleine im Nachtdienst - das soll es nicht mehr geben

Das Land Salzburg hat in der Pflegeplattform einen zweiten Nachtdienst in allen Pflegebereichen beschlossen. Doch woher soll das zusätzlich benötigte Personal nun kommen?

Das städtische Seniorenwohnheim in Nonntal ist personell gut ausgestattet. Hier können alle 96 Betten belegt werden. In der Nacht sind zwei Kräfte im Einsatz. Je eine Person ist für 48 Bewohner zuständig. In den Nachtdiensten komme man gut zurecht, sagt Diplompfleger Alexander Buchbauer. "In dem Neubau ist das Stationszimmer so angelegt, dass die Wohnbereiche sternförmig davon wegführen. Wir sparen uns so weite Wege."

Auch gebe es digitale Unterstützung. Per Handy sei man direkt mit jedem Bewohner verbunden. Sturzgefährdete Personen ...