Berthold: "Ich gehe die Dinge anders an, bin proaktiv"

Mit Martina Berthold übernimmt eine ehemalige Regierungskollegin von Heinrich Schellhorn sein Amt. Sie sagt, dass sie ihre neue Rolle anders angehen wird.

Sie übernehmen am 9. November. In der Causa Senecura gibt es drängende Probleme: Bewohner sind abzusiedeln, es gilt die Heimaufsicht zu reparieren. Wie schaffen Sie es, in der Übergangsphase in die Gänge zu kommen? Berthold: Heinrich Schellhorn hat mit der Senecura bis Ende Oktober einen Plan vereinbart, das wird abgearbeitet werden. Ich werde parallel gemeinsam mit ihm den Übergang gut planen und gut umsetzen. Es wird natürlich keinen Stillstand in der inhaltlichen Arbeit geben.

Die Volksanwaltschaft hat auch ...