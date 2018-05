Pflege: "In Salzburg reden alle vom Wolf, aber niemand kümmert sich um die Großmutter"

Die Stadt Salzburg schlägt Alarm: Weil immer mehr Pflegekräfte fehlen, droht das System zu kollabieren.

Betroffen davon ist die mobile Pflege für daheim genauso wie teilstationäre Tageszentren, Kranken- oder Seniorenwohnhäuser. Der Wegfall des Pflegeregresses hat die Situation deutlich verschärft. "In Salzburg reden alle vom Wolf, aber niemand kümmert sich um die Großmutter", sagt Sozial-Vizebürgermeisterin Anja Hagenauer. "Die Pflege geht uns alle an. Egal ob in der Familie, wo man daheim Unterstützung braucht, in den Tageszentren, wo sich pflegende Angehörige Entlastung holen können, oder in den Seniorenwohnhäusern und Spitälern, wo die Menschen auf höchstem Niveau ganztags umsorgt werden - wir brauchen überall mehr Pflegerinnen und Pfleger!"

Bezeichnend für die aktuelle Situation sei, dass die Zahl der Bewerber bei der Stadt Salzburg von rund 30 pro Monat in den vergangenen beiden Jahren auf zuletzt vier bis fünf zurückgegangen sei. Durch den Wegfall des Pflegeregresses habe sich gleichzeitig die Dringlichkeitsliste für einen Platz im Seniorenwohnhaus von ca. 60 auf 190 Personen mehr als verdreifacht. Dazu komme, dass sich immer mehr Menschen bei Servicestellen und in Sprechstunden wegen überlanger Wartezeiten auf dringend benötigte Pflege beschwerten.

"Wenn die Bundesregierung nun auch noch Pflegerinnen aus Osteuropa für ihre daheim gebliebenen Kinder die Beihilfe kürzt, dann ist Feuer am Dach. Dann kommen die nicht mehr nach Österreich - und wir haben keinen Ersatz, weil wider besseren Wissens viel zu wenig Leute ausgebildet werden."

Hier nimmt Hagenauer das Land in die Pflicht: "Es kann nicht sein, dass mit der Pflegeprognose 2013 schon seit acht Jahren bekannt ist, dass 2020 rund 600 Pflegerinnen und Pfleger im Krankenbereich und über 300 im Sozialbereich fehlen werden - und nichts passiert! Wir brauchen dringend eine Ausbildungsoffensive und eine Aufwertung des Berufsbildes."





Regelrechter Wettkampf um Pflegekräfte

"Für den ständig steigenden Bedarf an Pflege sind dringend genügend ausgebildete Leute nötig", sagt auch der Zentrale Pflegedienstleiter der Stadt Christoph Baumgärtner. Aktuell komme es unter den diversen Einrichtungen zu einem regelrechten Wettkampf um neue Mitarbeiter. Es gibt derzeit ein dreistufiges Berufsbild aus Pflegeassistenz, Pflegefachassistenz und Diplomkräften. "Die Kliniken saugen die Pflegeassistenten ab und schulen sie zu Fachkräften auf. Da bleiben für Sozialeinrichtungen kaum welche über." Er suche händeringend nach fünf bis acht Pflegeassistent für das Seniorenwohnhaus Itzling und fünf weiteren für andere Häuser aufgrund von Pensionierungen.

Sozial-Vizebürgermeisterin Hagenauer fordert zudem eine bundesweit gesicherte Finanzierung auch der stundenweisen Pflege: "Ich weiß nicht, ob eine verpflichtende Pflegeversicherung der Weisheit letzter Schluss ist. Vernünftig eingesetzte Vermögenssteuern hätten den gleichen Effekt - und könnten jene in der Gesellschaft entlasten, die nicht reich sind."

Pflegebedürftigkeit: Zahlen steigen dramatisch

Dass eine durchdachte Finanzierung dringend notwendig ist, zeigen die Zahlen. Im Bundesland Salzburg stieg die Anzahl der Pflegegeldbezieher in zehn Jahren um rund ein Drittel: von 18.190 (2007) auf 26.087 (2017). Österreichweit mussten im Vorjahr für 456.000 Menschen 2,6 Milliarden Euro aufgewendet werden. Der Fiskalrat warnt, dass laut Schätzung des Wirtschaftsforschungsinstituts die Zahl bis 2050 auf 750.000 steigen wird. Damit werden sich die jährlichen Kosten für das Pflegegeld auf 4,2 Milliarden Euro erhöhen.

Angesichts dieser Zahlen und Fakten betont Hagenauer, sie verstehe nicht, warum das Land das Thema Pflege in den letzten Jahren "de facto stiefmütterlich behandelt" habe. "Jede und jeder von uns ist wahrscheinlich eines Tages auf gute, fachgerechte Pflege angewiesen. Da sollten wir doch alles daran setzen, dass sie in Zukunft sicher und in ausreichender Zahl angeboten wird."

Für die ÖVP ist es unverständlich, warum man bei der Akquise von neuen Mitarbeitern für die städtischen Seniorenwohnhäuser nicht schon längst neue Wege abseits von gut gemeinten Inseraten und Informationsgesprächen beschreiten. "Eine der wichtigsten Fragen, die sich neue Mitarbeiterinnen von auswärts stellen, ist die Frage, wo sie in der Stadt rasch und zu halbwegs vernünftigen Preisen eine Wohnung finden. Hier könnte die Stadt mit auf das Dienstverhältnis befristeten Dienstwohnungen enorm punkten. Gerade weil die Pflegeberufe ja ohnehin nicht überbezahlt sind", betonen ÖVP-Klubobmann Christoph Fuchs und ÖVP-Seniorensprecher GR Albert Preims.





(SN)