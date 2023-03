Pflege plus Matura: Land will zweite Schule im Zentralraum

In St. Margarethen läuft ein Schulversuch, der österreichweit ins Regelschulwesen aufgenommen wird. Die Klassen zu füllen fällt nicht leicht.

Sophia Trippold, Maximilian Schiefer und Valentina Fuchsberger gehören dem ersten Jahrgangdes neuen Schultyps an.

Ein Jahr lang wollte sich Sophia Trippold aus St. Michael den neuen Schultyp anschauen. Sie war 14 Jahre alt, als sie sich dafür entschied, die fünfjährige Schule am Multiaugustinum zu besuchen, bei der sie nicht nur mit Matura abschließen würde, sondern auch eine Ausbildung zur Pflegefachassistentin absolviert. Mittlerweile ist sie 16 und fühlt sich in der Pflege gut angekommen. Die Schnuppertage im Altersheim in St. Michael hätten ihr gut gefallen, sagt sie. "Ich war dort schon öfter, es ist fast ...