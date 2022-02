Pflegeausbildung: Neuer Campus soll entstehen

Neue Klassen zur Pflegeausbildung bringen die Schulen in räumliche Nöte. Im LKH sollen Standorte zusammengeführt werden.

Die Räume des Fachhochschul-Studiengangs für die gehobene Pflege platzen aus allen Nähten. Einen kleinen Hörsaal haben die Studentinnen und Studenten auf dem Gelände des Landeskrankenhauses auf der Müllner Seite zur Verfügung, dazu gibt es noch einige kleinere Räumlichkeiten. Die Gegebenheiten dort seien alles andere als ideal, sagt Studiengangsleiterin Babette Grabner. "Wir haben die Studierendenzahl in unseren Anfängerkursen in den vergangenen Jahren von 40 auf 160 vervierfacht. Dass der Platz nicht reicht, muss klar sein." Die Gebäude seien in die Jahre ...