Pflegebonus in Salzburg kommt im Dezember: Statt weiterem Gehalt bleiben weniger als 1000 Euro

Die Bundesregierung hatte ein 15. Gehalt versprochen. Pflegekräfte in den Landeskliniken bekommen aliquot 1580 Euro ausbezahlt.

Es ist bereits der dritte Bonus und schon wieder hakt es: Nachdem im Vorjahr das Land 300 Euro und der Bund 500 Euro an Covidprämien für die Pflege auszahlte, kündigte die Bundesregierung im Frühjahr ein "15. Gehalt" an. Die Länder sollten die Zahlungen abwickeln. In Salzburg solle das Geld mit dem Dezembergehalt überwiesen werden, lässt LH-Stv. Christian Stöckl (ÖVP) wissen.

2000 Euro wird der Bund den Pflegekräften zukommen lassen, nach Abzug von Dienstgeberbeiträgen, Steuern und Sozialversicherung bleiben laut ...