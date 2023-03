Pflegediskussion: "Ohne den gehobenen Dienst geht es nicht"

Plus

Im Oktober beginnt der letzte Jahrgang eine Diplomausbildung für den gehobenen Pflegedienst in Zell am See - danach wird diese vorläufig nur mehr auf einer Fachhochschule angeboten.

BILD: SN/SW/EIKE KRENSLEHNER Bei der Pressekonferenz in Piesendorf: Christian Dullnigg (LFS), Iris Schober (SOB), Bgm. Hans Warter, Bgm. Manfred Gaßner, Claudia Pranthner-Lahr (Tauernklinikum), Mario Anthofer (Tauernakademie).