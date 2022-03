Personalnot: Stadt Salzburg schließt das erste Seniorenheim

Das städtische Seniorenwohnhaus Bolaring wird gesperrt. Die 20 Bewohnerinnen und Bewohner übersiedeln ins Seniorenheim Taxham. Der Personalmangel ist akuter denn je.

Am Donnerstag wird Sozialstadträtin Anja Hagenauer (SPÖ) im Sozialausschuss mehrere Notfallmaßnahmen wegen der zugespitzten Personalsituation in den städtischen Seniorenwohnheimen verkünden.

Eine davon ist die Verlegung der 20 Bewohner des Seniorenwohnheims Bolaring gegenüber dem Europark in das Heim in Taxham. In Taxham sind derzeit 20 Plätze frei. "Es ist eine Maßnahme, wie wenn man anderswo ein Stockwerk sperrt", sagt Hagenauer. Mit den Bewohnern bzw. den Angehörigen sei bereits gesprochen worden.

...