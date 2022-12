Pflegemangel: Salzburg sucht zusätzliche Kräfte in Kolumbien

Salzburg braucht laut LH-Stv Christian Stöckl 100 Kräfte aus dem EU-Ausland, um die Lücke von 900 Kräften bis 2030 füllen zu können.

Im Land Salzburg werden bis zum Jahr 2030 rund 900 Pflegekräfte fehlen. Das ergab eine Analyse der Landesstatistik, die am Dienstag präsentiert wurde. Bereits im Jahr 2024 werden in Salzburg demnach 800 Stellen in der Pflege unbesetzt sein. Zwar sei es zuletzt gelungen, mehr Pflegekräfte auszubilden. Der demografische Wandel lässt den Pflegemangel aber dennoch weiter ansteigen, sagt Landesstatistiker Gernot Filipp.

Während die Entwicklung bei der jugendlichen Bevölkerung bis zum Jahr 2050 stagniert, wird der Anteil der hochbetagten Bevölkerung, ...