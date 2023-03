Pflegemangel: Seniorenheim Herz-Jesu-Asyl in der Stadt Salzburg schließt

Wegen der baulichen Situation und der Personalknappheit könne man die Einrichtung nicht mehr weiterführen. 60 Bewohner siedeln in eine Einrichtung des Diakoniewerks und in städtische Heime.

Nachdem die Stadt Salzburg im Vorjahr das Seniorenwohnheim Bolaring in Salzburg-Taxham aus Personalmangel geschlossen hat, muss nun auch eine private Einrichtung den Betrieb einstellen. Das Herz-Jesu-Asyl in der Hübnergasse im Stadtteil Riedenburg wird mit spätestens Ende Juni nicht mehr weitergeführt. Hintergrund sei neben der Personalknappheit auch die bauliche Situation, sagt Geschäftsführerin Bettina Schörgenhofer. So hätten 39 der 97 Zimmer kein Waschbecken. "Das bedeutet für Bewohner wie auch für Pflegekräfte eine unnötige Belastung im Alltag", sagt Schörgenhofer.

Betrieb war ...