Pflegenotstand: SPÖ fordert eine Pflegemillion pro Jahr

In der Pflege fehlt das Personal, die Bedingungen für die Mitarbeiter sind oft grenzwertig. Welche Schritte gegen den Pflegenotstand unternommen werden könnten, zeigte die Salzburger SPÖ am Dienstag in einer Pressekonferenz auf.

Um die Herausforderungen in der Pflege rasch in den Griff zu bekommen, müssten für die SPÖ "echte Maßnahmen" ergriffen werden. Die wichtigste Forderung der Salzburger Sozialdemokraten ist eine Pflegemillion pro Jahr für die pflegenden Angehörigen.

SPÖ-Sozialsprecherin Barbara Thöny sagte: "Damit sollen vor allem die pflegenden Angehörigen unterstützt und entlastet werden! Die Salzburgerinnen und Salzburger müssen sich darauf verlassen können, dass sie professionelle Pflege-Unterstützung bekommen, wenn sie eine solche brauchen."

Nadja Haitzmann, Betriebsratsvorsitzende der Volkshilfe Salzburg, sagte: "So, wie wir die Pflege derzeit ,leben', ist es in keiner Hinsicht mehr tragbar. Auch die Entlohnung steht in keinem Verhältnis zu dem, was die Menschen - die den Dienst am Menschen leisten - jeden Tag aufs Neue zu meistern haben." Das Pflegepersonal habe seine Grenzen bereits überschritten, es sei oft nur mehr ein Minimum an Pflege möglich, "von angemessen sind wir weit entfernt".

SPÖ-Chef Walter Steidl kritisierte: "In Salzburg ist es gesetzlich vorgeschrieben, ausreichend qualifiziertes Personal in den diversen Pflege-Einrichtungen zu beschäftigen. In den heimischen Senioren- und Krankenhäusern kann man davon aber nur träumen." Der Personalmangel beispielsweise während der Nachtdienste sei besorgniserregend.

Die Forderungen der SPÖ in puncto Pflege

Für Spitäler und Seniorenhäuser braucht es einen"klaren und realistischen" Personalschlüssel. Bei Nachtdiensten müsse ab 25 belegten Betten eine zweite ausgebildete Pflegekraft "des gehobenen Dienstes" anwesend sein.

Rechtsanspruch auf Bezahlung und Freistellung für die gesetzlich vorgegebenen 60 Stunden Fortbildung in den Pflegeberufen.

* Für pflegende Angehörige sollte es ein Trainings- bzw. Schulungszentrum nach Grazer Vorbild geben, mehr Tageszentren zu leistbaren Bedingungen, in denen die zu Pflegenden tagsüber betreut werden, damit die Angehörigen Zeit für sich, Erholung und für Erledigungen haben.

"Urlaub und Erholungszeit für pflegende Angehörige" von sieben bis zehn Tagen pro Jahr und in dieser Zeit auch eine professionelle Unterstützung zu Hause oder in einer ausgewählten Einrichtung ohne zusätzliche finanzielle Belastung.

Nach der Abschaffung des Pflegeregresses muss laut SPÖ die mobile Pflege gestärkt werden, die Trägerorganisationen stünden unter wirtschaftlichem Druck. Auch gebe es einen Entlohnungsunterschied der Bediensteten in der Pflege.

Die SPÖ verlangt, dass das Land Salzburg den Kollektivvertrag für in der sozialen Arbeit und in der Pflege tätigen gemeinnützigen Organisationen anerkennt, inklusive der jährlichen Valorisierung.

Die SPÖ vermisst zudem eine klare Rechtslage für betreutes Wohnen. SPÖ-Chef Walter Steidl: "Wir fordern, dass betreutes Wohnen in der Sozialen-Dienste-Verordnung des Landes anerkannt wird, klare rechtliche Rahmenbedingungen geschaffen werden und, gestaffelt nach Einkommen, ein Kostenzuschuss gewährt wird."

Die SPÖ fordert einen Plan bei der Pflegeausbildung. Steidl: "Denn die ÖVP-geführte Landesregierung hat es nach wie vor nicht geschafft, eine zusammenhängende, übergreifende Planung zu organisieren. Es muss auf einen Blick erkennbar sein, wo und ab wann welche Pflegekräfte benötigt werden und welches Pflegepersonal sowohl für den Gesundheits- als auch für den Sozialbereich ausgebildet werden muss." Das sei vor allem in Hinblick auf eine Pensionierungswelle ab dem Jahr 2019 wichtig.

Das Land soll nach Vorstellung der SPÖ eine Pflegekräfte-Agentur ins Leben rufen. Diese soll in Zusammenarbeit mit den Trägern ein Ausbildungs- und Personal-Rekrutierungs-Konzept für den Gesundheits- und Sozialbereich erarbeiten. Diese Agentur solle auch die Zulassungsstelle und Qualitätskontrolle in der 24-Stunden-Betreuung sein.

Dringend notwendig ist für die SPÖ auch eine Verbesserung der Rahmenbedingungen in der Pflegeausbildung. "Mit einer ersten Initiative im Salzburger Landtag waren wir bereits erfolgreich", erklärte Walter Steidl. "Es wurde beschlossen, dass das Land Salzburg die Rahmenbedingungen für die Ausbildungsplätze modernisiert und zusätzliche, neue, dezentrale Ausbildungsplätze schafft. Außerdem wurde die Landesregierung beauftragt, die Langzeitpflege verstärkt zu berücksichtigen."

Die SPÖ fordert ein Landesstipendien-Modell, das Berufsumsteigerinnen und Berufsumsteiger in die Pflege unterstützen soll. Zudem solle das Taschengeld in der Pflegeausbildung erhöht werden.

Wichtig hält die SPÖ auch eine schnellere Anerkennung der Qualifikationen von Pflegekräften, die nicht in Österreich ihre Ausbildung absolviert haben.

Im Salzburger Zentralraum soll eine Pflegeschule (Pflege-BHS) gegründet werden. Bereits geplant ist eine solche Schule mit Maturaabschluss im Lungau.

Forderungen der SPÖ an den Bund





"Wir fordern die Landeshauptmannstellvertreter Stöckl und Schellhorn auf, sich bei ihren Kollegen in den Ländern und anschließend im Bund dafür einzusetzen, dass das Pflegegeld erhöht und jährlich valorisiert wird", sagt SPÖ-Chef Walter Steidl. "Seit der Einführung vor 25 Jahren wurde das Pflegegeld nur fünf Mal erhöht und hat mittlerweile rund 35 Prozent an Wert verloren." Außerdem müssten Stöckl und Schellhorn in die Gänge kommen und sich für den gesetzlich verankerten Fortbestand des Pflegefonds einsetzen. Dieser wurde zwar bis 2021 verlängert, doch was ist danach?", fragt Steidl. "Die Betroffenen brauchen eine Rechts- und Finanzierungssicherheit!"

