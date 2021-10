Pflegepersonal fehlt: Leere Betten in Salzburger Krankenhäusern

140 Betten stehen im Uniklinikum leer, weil es zu wenig Personal gibt. Die SPÖ will in einer Anfrage wissen, wie viele Kündigungen es wegen Corona gab.

Im Krankenhaus Hallein hat man umgestellt. Aus Mangel an Pflegekräften wird dort am Wochenende in der Abteilung für Gynäkologie keine Bettenstation mehr betrieben. Patienten, die sich in dem Krankenhaus nach gynäkologischen Operationen erholten, würden auf anderen Stationen betreut, sagt der ärztliche Leiter des Krankenhauses, Michael Reschen. "Die Maßnahme schränkt unsere OP-Kapazitäten nicht ein", sagt Reschen. Wegen der knappen Personalsituation habe man diese Maßnahme setzen müssen, um das Personal zu entlasten.

In der Gynäkologie seien in den vergangenen Monaten ...