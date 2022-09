Pflegeskandal - Hagenauer: "Dieses Heim gehört geschlossen"

Sozialstadträtin Hagenauer beteuert, von den Mängeln bis zuletzt nichts gewusst zu haben. Sie schiebt den Ball an den Soziallandesrat weiter.

Nach der Veröffentlichung des Berichts der Volksanwaltschaft über massive Mängel im Seniorenwohnheim der Senecura in Salzburg-Lehen hätten sich viele Angehörige an die Stadt gewandt, sagt Sozialstadträtin Anja Hagenauer (SPÖ). "Viele wollen jetzt Plätze in unseren städtischen Einrichtungen." Bereits als im Frühsommer erstmals bekannt geworden sei, dass es Personalprobleme in dem privat geführten Heim gebe, habe man dem Land angeboten, Bewohner zu übernehmen. "Dazu sind wir auch weiter bereit", sagt Hagenauer. Der Träger hatte damals angekündigt, Bewohner der Stadt Salzburg in ...