Pflegeskandal in Salzburg beschäftigt Gemeinderat: Verantwortungssuche und Bundesheer-Einsatz

Die aktuelle Stunde des Gemeinderats der Stadt Salzburg beschäftigte sich mit den Vorgängen um das Seniorenwohnheim der Senecura in Salzburg-Lehen.

"Wie gestaltet die Stadt das Älterwerden": Die Frage wollten die Neos der Stadt Salzburg in der aktuellen Stunde des Gemeinderates am Mittwoch angesichts des Volksanwaltschaftsberichts zum Seniorenwohnhaus der Senecura und dem darin dokumentierten Aufsichtsversagen des Landes Salzburg erörtert haben. Für Gemeinderat Lukas Rösslhuber schieben sich die Verantwortlichen in Land und Stadt seit zwei Wochen den Schwarzen Peter zu. "Sozialstadträtin Anja Hagenauer hätte sich längst mit Heinrich Schellhorn zusammensetzen sollen." Rösslhuber kritisierte auch die Bereitschaft der Stadt, 13 Bewohner aus dem ...