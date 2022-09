Pflegeskandal in Salzburg: Schellhorn vor Ablöse - Berthold soll ihm nachfolgen

Die Tage als Landessprecher der Grünen und auch als Landeshauptmann-Stellvertreter dürften für Heinrich Schellhorn gezählt sein. Um 14 Uhr wird es eine Erklärung von Schellhorn geben. Stadträtin Martina Berthold (Bürgerliste) soll am 9. November das Amt übernehmen.

Der Pflegeskandal dürfte nun Konsequenzen für Heinrich Schellhorn (Grüne) haben. Seit Tagen kursieren Gerüchte über eine mögliche Entmachtung. Die Präsentation für die Nachfolge soll am Nachmittag erfolgen. Auch als Landeshauptmann-Stellvertreter dürfte Schellhorn zeitnah ausscheiden. Als Variante für die Nachfolge wurde zuletzt Bürgerlisten-Stadträtin Martina Berthold genannt. Dem Vernehmen nach soll Berthold am 9. November das Amt übernehmen. Um 14 Uhr tritt Schellhorn in einem Salzburger Hotel vor die Medienvertreterinnen und Medienvertreter.

Wechsel in der Koalition bereits akkordiert

