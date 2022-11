Pflegeskandal: Volksanwalt ortet wenig Einsicht beim Land Salzburg

Es gebe nach wie vor unterschiedliche Auffassungen über die Arbeit der Heimaufsicht. Mit einer personellen Aufstockung sei es jedenfalls nicht getan.

Es sei der Eindruck entstanden, dass Fehler gemacht worden seien, deshalb sei das Vertrauen nicht mehr gegeben. So begründete Heinrich Schellhorn vor wenigen Wochen seinen Rücktritt nach Bekanntwerden von Pflegemängeln durch die Volksanwaltschaft in einem Seniorenheim in Lehen.

Acht Wochen später stellt Volksanwalt Bernhard Achitz klar, dass es nicht bloß der Eindruck sei: "Unserer Ansicht nach wurden Fehler gemacht". Allerdings dürfte die entsprechende Dienststelle beim Land Salzburg dies nach wie vor nicht so sehen. Dieser habe Schellhorn offenbar ...