Photovoltaik-Anlage auf Kirche: Salzburg hat Aufholbedarf

Die Elisabethkirche in Salzburg-Itzling ist wegen des überdimensionalen Ohres, das an der Plainstraße auf die im Haus untergebrachte Bibelwelt hinweist, ein Blickfang. In den kommenden Wochen wird das Gebäude noch mehr auffallen.

Die Arbeiten werden 14 Tage dauern

Denn auf dem Dach wird eine Photovoltaikanlage angebracht. "Die Arbeiten werden am Montag begonnen. Wegen der großen Neigung wurden Kletterer engagiert, die das montieren", sagt Pastoralassistent Martin Gröschl. Das werde rund 14 Tage in Anspruch nehmen. Die Anlage ...