Sonnenstrom: In Salzburg geht es nicht schnell genug voran

Zwar werden im Bundesland Salzburg mehr Photovoltaikanlagen denn je in Betrieb genommen. Um die Klimaziele zu erreichen, braucht es aber mehr Tempo.

Die Energie in der Pfarrkirche St. Elisabeth in Salzburg-Stadt kommt jetzt von oben: Seit Kurzem sind auf dem Dach Photovoltaikpaneele montiert. Mit dem Sonnenstrom werden Kirche, Pfarrhof, Bibelwelt und mehrere Wohnungen mit Strom versorgt - was Pfarrer Heinrich Wagner besonders freut. "Gerade bei einer Kirche ist es schön, diese Verbindung nach oben zu haben. Das ist für mich ein schönes Symbol, wenn man die Energie von der Sonne bezieht."

Das Bürgerbeteiligungsmodell der Kirche St. Elisabeth ist nur eines ...