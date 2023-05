Piesendorf: Bernhard Auernigg soll Johann Warter als Bürgermeister folgen

Die ÖVP vollzieht in der Pinzgauer Gemeinde Piesendorf einen Generationenwechsel: Bürgermeister Johann Warter wird 2024 nicht mehr kandidieren. Bernhard Auernigg (29) wurde einstimmig als Bürgermeister-Kandidat nominiert.

Warter steht seit 25 Jahren an der Spitze der Gemeinde Piesendorf. Weil es Warter jedoch wichtig ist, nicht nur möglichst früh seine persönliche Entscheidung zu kommunizieren, sondern auch Klarheit zu schaffen, wie es in Piesendorf weiter gehen soll, wurde am Sonntag der 29-jährige Vizebürgermeister Bernhard Auernigg einstimmig als Spitzenkandidat der Volkspartei Piesendorf nominiert.

Mit dieser Weichenstellung wird in Piesendorf auch ein Generationenwechsel eingeläutet. Als Auernigg vor zehn Jahren in die Piesendorfer Gemeindevertretung einzog, zählte er zu den jüngsten Gemeindevertretern in ganz Salzburg. Seit 2019 arbeitet er als Vizebürgermeister Seite an Seite mit Johann Warter.

Bürgermeister Johann Warter: "Ein Vierteljahrhundert stehe ich bereits an der Spitze unserer Gemeinde. Mit 65 Jahren ist es an der Zeit, die Zukunft Piesendorfs in die Hände der nächsten Generation zu legen. Es ist Zeit für ein neues Kapitel. Es ist Zeit für neues Engagement für Piesendorf."

Bei Bernhard Auernigg, so Warter weiter, sehe er "sein Piesendorf" in guten Händen. Denn Auernigg stehe für die junge, für die nächste Generation - und bringe trotzdem bereits viel politische Erfahrung mit.

Auernigg selbst sagt: "Ich fühle mich mit unserer Gemeinde und den Menschen sehr verbunden, nicht zuletzt deshalb engagiere ich mich ehrenamtlich und politisch. Ich freue mich über das große Vertrauen, das Johann Warter und die ÖVP Piesendorf in mich setzen. Jetzt möchte ich vor allem auch das Vertrauen der Piesendorferinnen und Piesendorfer gewinnen."

Bei der Gemeindevertretungswahl im März 2019 konnte die ÖVP ihren Stimmanteil in Piesendorf auf 63 Prozent ausbauen. Sie hält 14 Mandate in der Gemeindevertretung, die anderen Fraktionen (SPÖ, FPÖ, IDP) haben zusammen 7.