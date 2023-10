Pilotprojekt in Salzburg: Gratis-Tampons und Binden bei der Toilette am Hanuschplatz

Stadt Salzburg startet ein Pilotprojekt für kostenlose Tampons und Binden. Der Automat in der Toilettenanlage am Hanuschplatz wird täglich nachgefüllt. "Wir prüfen, wie wir das Angebot auf andere Standorte ausweiten können", heißt es.

Die Stadt Salzburg startet ein Pilotprojekt für kostenlose Menstruationsartikel in öffentlichen Toiletten: Bei Benutzung der öffentlichen Damentoilette und dem barrierefreien WC am Salzburger Hanuschplatz sind ab sofort Tampons und Binden kostenlos erhältlich. Der Automat wird täglich nachgefüllt.

Einsatz an städtischen Mittelschulen wird geprüft

Stadträtin Anna Schiester (Bürgerliste) und Gemeinderätin Nevin Öztürk (Neos): "Was es in vielen anderen Städten bereits gibt, wollen wir nun auch in Salzburg Schritt für Schritt umsetzen: Das kostenlose Bereitstellen von Menstruationsprodukten in öffentlichen Toiletten in der Stadt ist ein erster kleiner Schritt, um das Thema zu enttabuisieren und Frauen finanziell zu entlasten. Doch das kann nur der Anfang sein: Wir prüfen, wie wir das Angebot ausweiten können und auch niederschwellige Angebote im Gesundheitsbereich schaffen, um allen Frauen eine kostenlose Versorgung zu ermöglichen." Schiester und Öztürk sehen vor allem Einsatzmöglichkeiten und Notwendigkeiten im Bereich der städtischen Mittelschulen.



Jede Frau gibt in ihrem Leben rund 3400 Euro für Hygieneartikel aus

"Das Thema Periode sowie die Begleiterscheinungen werden in unserer Gesellschaft immer noch zu sehr tabuisiert," sagt Öztürk. Fakt sei, dass jede Frau in ihrem Leben rund 3400 Euro für Hygieneartikel wie Tampons ausgebe. Gerade für junge Frauen könne diese finanzielle Mehrbelastung zum Problem werden. "Deswegen haben wir Neos schon im Februar einen Antrag gestellt, Periodenartikel kostenlos zur Verfügung zu stellen." Öztürk und Schiester: "Menstruationsprodukte sollten an Schulen genauso selbstverständlich und kostenfrei verfügbar sein wie Toilettenpapier und Seife."