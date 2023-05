Pinzgauer Bezirkshauptmann wünscht sich BH-Neubau: "Wie in Seekirchen, nur etwas reduziert"

Durch den "Riesensanierungsbedarf" bei den Gebäuden der Bezirkshauptmannschaft im Zeller Zentrum müsse man sich darüber ernste Gedanken machen, sagt Bezirkshauptmann Bernhard Gratz.

Bezirkshauptmann Bernhard Gratz visiert den Grund, wo dieses Gebäude aktuell steht (gegenüber Baumarkt Ebster in Schüttdorf) für einen Neubau der Bezirkshauptmannschaft an. Ob diese Idee Realität werden kann, ist aber noch völlig offen.

Ein Grund der Porsche Holding - schräg gegenüber dem Baumarkt Ebster auf der anderen Seite der Kapruner Straße - wäre laut Bezirkshauptmann Bernhard Gratz "vorreserviert". "Ich habe schon vor fünf Jahren ein Projekt dem Landeshauptmann und dem Landesamtsdirektor vorgelegt. Aber die Finanzierung ist natürlich eine Herausforderung und jetzt nicht leichter geworden", sagt der Bezirkshauptmann auf PN-Nachfrage.

Warum schaut man sich nach Alternativen um? "Wir haben einen Riesensanierungsbedarf bei den Gebäuden im Zentrum und zahlen für die Heizung Betriebskosten ohne Ende. In den nächsten zehn Jahren müsste viel Geld in die Hand genommen werden - weshalb sich gleich die Frage nach einem Neubau stellt", erklärt Gratz weiter. "Mein Büro ist zum Beispiel viel zu groß, während andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter viel zu wenig Platz haben." Durch alte Gemäuer, die tragende Wände bilden würden, sei das Adaptieren schwierig.

Werden vier Adressen zu einer verschmolzen?

Aktuell werden die Amtsgeschäfte auf vier Adressen verteilt im Zentrum abgewickelt. Die Gebäude am Stadtplatz 1 und an der Saalfeldener Straße 10 gehören dem Land, am Stadtplatz 5 (Eigentum der Kirche) und in der Auerspergstraße 18 (Metzgerwirt) ist man eingemietet.

Hinsichtlich eines Neubaus wirft Gratz ein Auge nach Seekirchen, wo derzeit die neue Bezirkshauptmannschaft Salzburg-Umgebung entsteht. "Da gibt es ein sehr gutes Konzept. Eine BH wie in Seekirchen könnte man - etwas reduziert - auch in Schüttdorf bauen. Ich werde das noch einmal im Büro des Landeshauptmanns deponieren. Steter Tropfen höhlt den Stein."