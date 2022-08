Pinzgauer Gemeinde Fusch schaltet in der Nacht die Straßenbeleuchtung ab

Um Strom und Kosten zu sparen und die Lichtverschmutzung zu reduzieren, verzichtet die kleine Gemeinde Fusch seit Anfang des Monats auf die durchgehende Beleuchtung der Straßen in der Nacht. Bürgermeister Hannes Schernthaner (ÖVP) sagt: "Wir haben Lichtsensoren. Bisher hat sich die Beleuchtung in der Dämmerung automatisch eingeschaltet und in der Früh je nach Helligkeit um sechs, sieben oder acht Uhr wieder ausgeschaltet." Jetzt wird die Beleuchtung um Mitternacht ausgeschaltet. Im Winter soll eine andere Regelung gelten. Ausgeschaltet wird dann ebenfalls ...