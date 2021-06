Planungsausschuss: Grundlagen für 250 neue Wohnungen werden fixiert

Auf einer ehemaligen Gewerbefläche in der Samstraße entstehen 130 Wohnungen; 90 sollen es auf der Fläche des Stadtpolizeikommandos in der Alpenstraße 1 sein. Dazu plant ein Linzer Bauträger 30 Wohnungen in der Fanny-von-Lehnert-Straße; ein weiterer Bauträger will ein Dachgeschoß am Elisabethkai zu Wohnzwecken ausbauen.

SN/stefan veigl Die Austrian Real Estate GmbH (ARE), eine Tochter der BIG, plant in der Alpenstraße 1, wo derzeit das Stadtpolizeikommando untergebracht ist, dessen Neubau vorn an der Alpenstraße. Der hintere Grundstücksteil soll abgetrennt werden, damit dort Richtung Franz-Hinterholzer-Kai 90 Wohnungen errichtet werden.