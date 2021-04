Plattform "fairantworten": Auch die Salzburger Jägerschaft springt entrüstet ab

Der Naturschutzbund muss herbe Dämpfer einstecken. Nach dem Verein BioAustria springen nach wenigen Tagen auch die Jäger von der Plattform "Salzburg fairantworten" ab. Man sei schließlich nie gefragt worden, heißt es.

Am vergangenen Donnerstag ist die Plattform "Salzburg fairantworten" - ein Zusammenschluss aus Naturschutzbund, Naturfreunden, Alpenverein, Fairkablern und Bio Austria - gestartet. Rund 90.000 Mitglieder zähle man gemeinsam. Präsentiert wurde ein Manifest, das die Landespolitik aufrütteln soll in Sachen Zersiedelung und Flächenfraß. Doch schon jetzt gibt es einige Dämpfer: Die erste von fünf Organisationen ist bereits wieder abgesprungen. Wie berichtet, zieht sich der Verein Bio Austria Salzburg mit sofortiger Wirkung von der Plattform zurück. Der Obmann ist am Montagnachmittag sogar zurückgetreten.

...