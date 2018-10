Politik ist sich einig: Keine Teilsperre für neue Brücke

Am Mittwoch kam es im Streit um die künftige Nutzung der Eichstraßenbrücke zu einer Einigung zwischen Verkehrsstadtrat Johann Padutsch (Bürgerliste) und allen anderen Fraktionen.

Der Bau der neuen Eichstraßenbrücke über die ÖBB-Gleise war eine bautechnische Herausforderung. Die Brücke wurde mittlerweile an ihrem Platz fix verankert. Ende November soll sie für den Verkehr freigegeben werden.

Genau an dieser Freigabe für den Verkehr hatte sich in den vergangenen Wochen ein politischer Streit entzündet. Denn Verkehrsstadtrat Johann Padutsch (Bürgerliste) hatte vorgeschlagen, die um acht Millionen Euro neu errichtete Brücke nur für Radfahrer freizugeben. Geplant und errichtet worden war sie mit einer 6,50 Meter breiten Fahrbahn sowie links und rechts je mit einem baulich von der Fahrbahn getrennten zwei Meter breiten Gehsteig. Dass Padutsch die neue Brücke für Autofahrer, die während der Bauphase Umwege in Kauf nehmen mussten, sperren und als Teil eines Hauptradwegenetzes betrachten wollte, stieß bei anderen Fraktionen auf Unverständnis. ÖVP-Klubobmann Christoph Fuchs ortete einen Schildbürgerstreich, Neos-Stadtrat Lukas Rößlhuber hielt an einer generellen Freigabe fest. Auch einer später von Padutsch vorgeschlagenen Teilsperre für den Durchzugsverkehr konnte keine andere Fraktion etwas abgewinnen.

Am Mittwoch kam es dann zu einer Einigung: "Es wird keine Sperre der neuen Brücke für den Individualverkehr geben", versicherte Padutsch. Stattdessen soll ein Verkehrskonzept erarbeitet und umgesetzt werden, das einerseits mehr Sicherheit für Radfahrer bringt und andererseits die Stadtteile Gnigl und Parsch vor dem Durchzugsverkehr schützt.

Für Radfahrer werden Mehrzweckstreifen auf der Fahrbahn angebracht, für einen eigenen Radweg fehlt der Platz. Die Brücke wurde nicht breiter dimensioniert, weil auch im Anschluss kein Platz für einen Radweg ist. Keiner der Grundeigentümer wollte der Stadt die nötige Fläche für einen Radweg abtreten. Rote Belagsfarbe soll nun für mehr Sicherheit auf den Mehrzweckstreifen sorgen.

Um den Stadtteil vor dem Durchzugsverkehr zu schützen, wird ein Vorschlag der ÖVP aufgegriffen: An der Minnesheimstraße soll der Linksabbiegerverkehr in die Versorgungsheimstraße mittels Ampelregelung gedrosselt und damit für den Durchzugsverkehr unattraktiv werden.